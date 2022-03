La sélection algérienne de football a effectué samedi une séance d'entraînement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), en vue de la manche retour face à son homologue camerounaise, pour le compte des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, indique dimanche la Fédération de football (FAF).

Au lendemain de leur succès face au Cameroun (1 à 0), en match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde, les Verts ont repris le chemin des entraînements samedi en fin d’après-midi.

Les joueurs ayant pris part au match aller à Douala, ont investi la salle de gymnastique pour une série d'exercices de relaxation sous l'œil de Rémi Salim Lancou, alors que le reste du groupe, auquel se sont joints quelques autres joueurs, à l'image de Mahrez, Mandi ou Belaili, ont effectué une séance d’entraînement pleine et complète.

Le staff technique a axé son travail sur des gammes techniques ainsi que des oppositions sur une surface de jeu avec des dimensions variables dont un finish entre deux équipes.

Avant de siffler la fin de la séance, Djamel Be lmadi a fait travailler plusieurs joueurs face au but où les Zeghba et Oukidja ont été très sollicités par une série de frappes sous tous les angles.

La sélection algérienne de football avait regagné samedi matin Alger, avec un succès historique contre le Cameroun (1-0), vendredi à Douala pour le compte du match barrage aller, prenant ainsi une belle option sur la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le match retour prévue mardi au stade Mustapha Tchaker de Blida (20h30) sera officié par le Gambien Bakary Gassama.

Ce dernier sera assisté par l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant) et l'Egyptien Mahmoud Aboulregal (2ème assistant).

Le programme du dimanche 27 mars :

12h30 : Marche.

16h30 : Séance en salle de gym.

17h00 : Entraînement.