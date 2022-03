L'UNESCO et la province du Gansu (nord-ouest de la Chine) ont signé un accord de partenariat pour promouvoir la protection du patrimoine culturel et le développement des industries créatives dans la province.

Lors de la cérémonie de signature virtuelle organisée jeudi, Shahbaz Khan, directeur et représentant du Bureau de l'UNESCO à Beijing, a déclaré que l'UNESCO s'engageait à continuer à soutenir le Gansu pour qu'il devienne un «vrai centre culturel de classe mondiale».

L'UNESCO apportera les meilleures pratiques en matière de conservation et de gestion des sites, de développement durable du tourisme culturel, de participation de la communauté à la protection du patrimoine, de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de développement des industries culturelles et créatives, a déclaré M. Khan.

Selon l'accord, l'UNESCO fournira des solutions pour la province afin d'élaborer un cadre de développement de l'industrie culturelle et créative et organisera des sessions de formation sur la protection du patrimoine culturel immatériel et le développement des industries créat ives. Dunhuang, ville du Gansu qui abrite les grottes de Mogao inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en train de devenir un centre culturel le long de la Route de la soie, a déclaré M. Khan. «Je vois également une opportunité fantastique pour toute la province de commencer à envisager la prochaine génération de développement urbain, en se concentrant sur une approche intégrée du développement durable fondé sur la culture», a déclaré M. Khan.

Le Gansu espère que la coopération permettra à la province de partager avec le monde son expérience en matière de protection et d'innovation du patrimoine culturel afin de promouvoir le développement culturel mondial, a déclaré Chen Weizhong, chef du département provincial de la culture et du tourisme du Gansu.