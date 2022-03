L'approbation par le Fonds monétaire international (FMI) d'un accord sur la dette de l'Argentine est un "pas en avant" pour la "stabilisation macroéconomique" et la "reprise économique" du pays, s'est félicité vendredi le ministre argentin de l'économie Martin Guzman.

"C'est un pas en avant important pour l'Argentine dans le processus de stabilisation macroéconomique, qui permet au pays de continuer à créer les conditions pour pouvoir poursuivre la forte reprise économique qu'il connaît", a déclaré M. Guzman à Paris. Le conseil d'administration du FMI a approuvé vendredi l'accord conclu début mars avec Buenos Aires sur un programme de restructuration de sa dette de près de 44 milliards de dollars, héritage d'un prêt record contracté en 2018 par le précédent gouvernement auprès de l'institution monétaire, qui a immédiatement décaissé une tranche de 9,65 milliards de dollars. Pour M. Guzman, qui a rencontré en France le Club de Paris et l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le refinancement des dettes de 2018 et 2019 permettra une "plus grande stabilité" et stimulera "la croissance des in vestissements", ainsi que "la reprise de l'emploi et de la production".