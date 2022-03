Quatorze (14) interventions chirurgicales de correction d’anciennes séquelles dues aux brulures ont été effectuées cette semaine sur des enfants issus de la wilaya d’El-Oued, dans le cadre du jumelage entre l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-enfant "EHS-Bachir Bennacer" (El-Oued) et l’EHS dans le traitement des brulures d'enfants "Pierre et Claudine Chaulet"(Alger), a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé.

Menées par un staff médical composé des chirurgiens pédiatres et des réanimateurs-anesthésistes, sous la houlette du Pr.

Mohand Ouramdane Abchiche, spécialiste en brulures, ces interventions ont profité à des enfants nécessiteux âgés de 6 mois à 13 ans présentant des séquelles de brulures, a expliqué le médecin-coordinateur à la direction de la santé d’El-Oued, Abdelkader Laouini.

En outre, plus de 60 enfants, issus de plusieurs wilayas limitrophes, ont bénéficié, dans le cadre de ce jumelage, de consultations médicales spécialisées préliminaires préalables aux interventions chirurgicales.

Cette opération de jumelage a permis aux corps médical et paramédical de l’EHS-Bachir Bennacer de bénéficier d’une journée de formation et de perfectionnement sur le thème de diagnostic et correction des séquelles de brulures, encadrée par le Pr. Mohand Ouramdane Abchiche.

D’autres consultations et interventions chirurgicales seront programmées prochainement au profit d’autres enfants présentant des cicatrises d’anciennes brulures, selon les organisateurs.

Par ailleurs, une unité de traitement des brulures sera ouverte prochainement au niveau de l’EHS-Bachir Bennacer’’ , selon les services de la DSP d’El-Oued.