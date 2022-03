La 28e promotion d'inspecteurs de police a prêté samedi serment à la Cour de justice de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des affaires publiques de la sûreté de la wilaya.

La même source a indiqué que cette promotion comprend 50 inspecteurs de police ayant suivi une formation spécialisée de 3 mois au niveau de l’Ecole de police «Taïbi Mohamed» de Sidi Bel Abbes, englobant des modules de «droit public et de droit privé», «procédures pénales et policières», «droit administratif, police scientifique et technique», ainsi que les principes des droits de l’homme.

A signaler que la cérémonie de prestation de serment de la 28e promotion d’inspecteurs de police a eu lieu, en présence de cadres du corps de la justice et de la sûreté nationale.