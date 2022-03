Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, le ministre d'Etat et des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Ont assisté à cette audience, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et le directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed El Amine Bencherif", précise-t-on de même source.