Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est entretenu mercredi à Doha, au troisième jour de sa visite officielle au Qatar, avec plusieurs hauts responsables qataris, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"En marge de sa participation à l'Exposition +DIMDEX-2022+, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP a eu, au Palais Princier, un entretien particulier avec Son Excellence Cheïkh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de Son Altesse l'Emir de l'Etat du Qatar, ayant reflété l'excellence des relations entre l'Algérie et le Qatar", précise le communiqué.

Le Général de Corps d'Armée "a été, par la suite, reçu par Cheïkh Mohamed Ben Abderrahmane Ben Jassim Al Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Qatar".

Par ailleurs, "en guise de valorisation de la participation de l'Algérie à la 7ème édition de l'Exposition internationale de Défense maritime de Doha, Monsieur le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a eu une entr evue particulière avec le vice-Premier ministre, ministre d'Etat pour les Affaires de Défense, le Dr Khaled Ben Mohamed El Attiyah, qui a mis en valeur la place de l'Algérie et sa politique de défense avant de saluer sa participation avec la frégate +Al-Modamir+, numéro de bord +911+ à cette exposition", ajoute la même source.

Le chef d'Etat-Major de l'ANP "s'était, auparavant, entretenu avec le Conseiller de Son Altesse l'Emir du Qatar pour les Affaires de Défense, le Général d'Armée Hamad Ben Ali Al Attiyah.

Les deux parties avaient évoqué, en cette occasion, l'importance de la doctrine militaire et la formation et leur rôle dans l'édification d'une institution militaire compétente et moderne", indique le communiqué.