Le projet «Innodev», mis en œuvre par le ministère de l'industrie et l’agence allemande de coopération (GIZ) visant à renforcer l’offre de conseil publique et privée au profit des PME pour leur permettre d’être plus compétitives, a été mercredi au centre d’une rencontre d’informations, organisé à Tlemcen.

Ayant déjà fait le tour de plusieurs wilayas du pays, les responsables de l’agence GIZ, accompagnés d’une délégation du ministère de l’industrie, ont expliqué à l’assistance composée de chefs de PME de la wilaya de Tlemcen, les quatre composantes principales de ce projet, lancé en 2019.

Ces axes, a-t-on expliqué s’articulent autour de l’appui à l’économie verte pour augmenter l’efficacité des ressources, la conquête de nouveaux marchés nationaux et internationaux, le renforcement du management de l’innovation et la digitalisation et enfin l’appui à la réduction de la mortalité des PME.

S’inscrivant dans le cadre des efforts de l’Algérie à vouloir diversifier son économie et accroître ses exportations hors hydrocarbures, le projet «Innodev», est destiné au développement des P ME.

Celles-ci sont considérées comme un des moteurs du développement économique dont notamment l’économie verte.

Le projet vise à combler les besoins des PME en matière d’accompagnement et de formation pour leur permettre de devenir plus compétitives et pouvoir aller à la conquête de nouveaux marchés et exporter des produits de haute qualité , a-t-on indiqué lors de la présentation de ce projet.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les experts de GIZ de faire un point de situation sur les quatre composantes du projet et de prendre connaissance des besoins d’accompagnement des PME de la wilaya de Tlemcen.

L’agence allemande «GIZ» qui soutient le gouvernement allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable compte organiser plusieurs sessions de formation à travers le pays dans différents domaines notamment les stratégies d’alliance, dans le management et l’innovation et l’élaboration des business plan et autres.

L’Algérie et l’Allemagne entretiennent depuis les années 70 des relations de coopération, rappelle-t-on.