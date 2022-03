Le groupe d'amitié parlementaire Algérie-Pays Bas a été installé mercredi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

L'installation s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Royaume des Pays Bas en Algérie, Janna van der Velde et le vice-président du groupe parlementaire du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), Abdelwahab Daira ainsi que le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger.

Présidant la cérémonie d'installation, le vice-président de l'APN, Khelifa Benslimane, a salué le niveau des relations entre l'Algérie et les Pays Bas, soulignant le rôle des groupes parlementaires d'amitié dans «la consolidation des relations bilatérales et le développement de la diplomatie parlementaire qui est un moyen de rapprochement et de renforcement des liens d'amitié entre les pays».

De son côté, Mme. Janna van der Velde a loué le niveau des relations politiques et économiques entre les deux pays, affirmant la volonté de son pays de «renforcer la coopération bilatérale avec l'Algérie notamment dans le domaine de l'Agriculture, de l'énergie et de la gestion des plateformes logistiques», tout en saluant le «rôle stratégique» de l'Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain.

Selon le communiqué, la présidence du groupe a été confiée à M. Noureddine Hattab qui a évoqué dans son intervention «les relations historiques liant les deux pays», se félicitant du «rapprochement des vues sur nombre de questions régionales et internationales».

M. Hattab a mis en avant «l'impératif de relancer le partenariat entre les deux pays dans divers domaines», réitérant «sa disposition, avec les membres de la commission, à contribuer à la redynamisation de la diplomatie parlementaire en vue de développer la coopération avec les Pays Bas à travers l'échange de visites et d'expertises, tout en consacrant le dialogue continu entre les représentants des deux instances législatives».