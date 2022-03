Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a rassuré, mardi, les citoyens, à partir de Blida, quant à la disponibilité de liquidités durant le mois sacré du Ramadhan.

«Des mesures ont été prises en prévision du Ramadhan portant sur la disponibilité de liquidités dans tous les bureaux de poste», a assuré le ministre, à l'issue d'une visite de travail à Blida, en réponse à une question sur la crainte des citoyens quant à un manque de liquidités à la veille du mois sacré, à la hausse des achats du citoyen.

M. Bibi Triki a fait part, à cet effet, de l’installation d'une cellule regroupant les différentes parties concernées par les préparatifs de cet événement (Ramadhan), tout en veillant à la disponibilité de liquidités dans tous les bureaux de poste, tout au long de l'année, dont le mois sacré du Ramadhan, «grâce à la coordination des efforts de tout un chacun», affirmant son «engagement» à faire ce qu’il faut pour «réduire la pression sur les guichets de poste pour améliorer les prestations offertes au citoyen».

«Le réseau de la Poste est actuellement le plus p roche du citoyen, puisqu'il compte plus de 4.100 bureaux à l’échelle nationale, dans l’attente de son extension, après la mise en œuvre du programme portant renforcement de ces bureaux au niveau des 58 wilayas du pays «, a souligné le ministre.

M. Bibi Triki a également évoqué les évolutions en cours dans ces bureaux, à travers notamment l’amélioration des conditions d'accueil des citoyens et de celles de travail des employés.

A cela s’ajoute l’affectation de guichets spéciaux au profit des personnes aux besoins spécifiques, pour leur assurer des prestations adaptées à leur état de santé, outre la modernisation des prestations postales à travers, entre autres, l’installation de Guichets automatiques au lieu des Distributeurs automatiques de billets (DAB).

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a signalé des actions en cours, via les réseaux sociaux et à travers les nouveaux quartiers d’habitations, pour faire la promotion des différentes prestations assurées par ces guichets, dont le transfert des fonds, le paiement des factures, et l'obtention de relevés et autres.

Il a, par ailleurs, fait part, au titre des efforts d’amélioration du service public du renforcement du réseau des DAB, estimé à 1.400 au niveau national, par 600 nouveaux distributeurs, durant l'année en cours, représentant une hausse de 40%, en une seule année.

«Un fait traduisant l'importance accordée à l’aspect structures et équipements, qui permet la promotion du service public», a estimé le ministre.