L’emballage et le conditionnement constituent un axe important de la 8ème édition du Salon international de l’agroalimentaire et de l’emballage (SIAG), ouvert mercredi au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, a-t-on appris des organisateurs. Il s’agit d’un espace permettant la rencontre entre les producteurs et transformateurs des produits alimentaires et les entreprises spécialisées dans l’emballage, a indiqué le directeur de l’agence organisatrice «Expoline», Mahmoud El Hani, lors d’un point de presse, organisé en marge de l’ouverture du Salon, présidée par Mohamed Aziz Derouaz, commissaire de la 19e édition des Jeux Méditerranéens. «L’emballage est un élément d’une grande importance pour la commercialisation et l’exportation des produits», a souligné M. El Hani, ajoutant que plusieurs entreprises étrangères participantes spécialisées dans ce créneau ont exprimé leur volonté de nouer des partenariats avec les producteurs locaux.

«D’autres entreprises étrangères spécialisées dans l’agroalimentaire, souhaitent s’établir en Algérie pour se lancer dans l’exportation ver s l’Afrique», a-t-il encore précisé. La 8ème édition du SIAG enregistre la participation de plusieurs exposants étrangers venus d’Italie, de Turquie, de Chine ainsi que des représentants des ambassades des Etats-Unis d’Amérique, d’Afrique du Sud, de Tanzanie et la Pologne, a-t-on affirmé. Le SIAG se tient jusqu’à samedi sous le thème «le développement de l’agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire». Au programme figurent des rencontres B2B et des conférences sur des thèmes d’actualité, l’emballage et le packaging, et la sécurité alimentaire notamment. «Le SIAG est devenu, depuis sa première édition en 2013, une vitrine exhaustive des produits agro-industriels, des machines industrielles et des services pour les professionnels de l’agroalimentaire», a-t-on souligné, estimant que «ce genre d’espaces permet aux opérateurs de stimuler la relance du marché après les deux années de pandémie de Covid».