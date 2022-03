Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a appelé, mardi à partir de Relizane, les industriels à coordonner et à collaborer entre eux pour aller vers l’exportation.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail et d’inspection à la wilaya, le ministre a souligné que son département œuvre à encourager les industriels des différentes wilayas du pays à exporter leurs différents produits vers les marchés extérieurs.

Lors de l’inspection d’une unité privée de fabrication de câbles au niveau du parc industriel de Sidi Khettab, qui emploie près de 300 personnes et produit 500 tonnes de différents types de câbles par an, M. Rezig a exhorté les responsables de cette unité à coordonner et à collaborer avec les unités de production similaires et à adhérer dans des associations professionnelles pour répondre aux besoins du marché national et d’aller vers l’exportation. A ce propos, M. Rezig a ajouté que l’adhésion des industriels et des producteurs dans les associations professionnelles facilitera le dialogue entre eux et avec le ministè re et permettra d’écouter leurs différentes préoccupations afin d’en trouver les solutions et les prendre en charge. Sur un autre registre, Kamel Rezig a souligné que son département a programmé l’ouverture entre 900 et 1.000 marchés de solidarité «rahma» à travers l’ensemble des wilayas du pays, avant le mois de Ramadhan. Il a relevé l’augmentation du nombre de ces marchés par rapport à l’année dernière, durant laquelle 222 marchés ont été ouverts. Lors de sa supervision du lancement symbolique du premier marché de la «rahma» au niveau national dans la commune de Bendaoud, le ministre a estimé que ces espaces commerciaux permettront aux citoyens d’acquérir les produits alimentaires, les légumes et les fruits à des prix abordables. Dans ce sens, il a appelé les industriels, les producteurs et les agriculteurs, ainsi que les commerçants de gros, à adhérer à cette opération de solidarité qui contribuera à la promotion de leurs produits. Par ailleurs, cette visite dans la wilaya de Relizane a été marquée par l’inspection d’une tannerie de transformation de la laine et du cuir dans la zone industrielle de la commune de Bellacel, ainsi que le projet de réalisation d’un laboratoire de qualité et de répression de la fraude.

Le taux d’avancement de travaux de ce dernier projet a atteint les 87%, av ec une enveloppe financière estimé à 120 millions de dinars. Le ministre a insisté pour que le projet soit réceptionné en juillet prochain.