Les Occidentaux vont annoncer jeudi «de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer» celles qui existent déjà, a annoncé mardi le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden lors d'une conférence de presse.

Le président américain, qui va participer jeudi à Bruxelles à pas moins de trois sommets internationaux majeurs, «se joindra à nos alliés pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie et renforcer les sanctions existantes», afin d'éviter que Moscou ne les contourne, a dit Jake Sullivan.

Enchaînant un sommet de l'Otan, un sommet du G7 et un sommet de l'Union européenne, Joe Biden va «travailler avec les alliés sur des ajustements de long terme» concernant la présence de l'Otan en Europe de l'Est, a poursuivi le conseiller à la sécurité nationale. Le président américain va par ailleurs «annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique de l'Europe» et réduire sa dépendance au gaz russe, a encore dit Jake Sullivan.