L’appui à l’élaboration d’un système de surveillance des virus émergents en Algérie à partir de la relation homme-animal-environnement a été au centre d'un atelier de formation organisé mardi à Annaba par l’Instrument d'assistance technique et d'échange d'informations de l'Union européenne (TAIEX) en collaboration avec le Centre de recherche en environnement (CRE) de Annaba.

Cette rencontre, de deux jours, soulève les problématiques liées aux risques de contamination par les nouveaux virus susceptibles d’être transmis à l’homme par des animaux, d'où la nécessité d'une collaboration entre les différents secteurs et institutions, a souligné dans son intervention d’ouverture la directrice du CRE, Zihad Bouslama.

La première journée de l’atelier, qui regroupe des chercheurs et spécialistes de la santé, épidémiologie, santé vétérinaire et écologie, a été marquée par la présentation de communications, en visioconférence, par des experts internationaux sur l’importance de déterminer les mécanismes d’organisation à même d'engager un travail coordonné et intégr é afin de prévenir les risques liés aux nouveaux virus et aux pandémies.

Dans son intervention, Serge Morand, spécialiste français en écologie parasitaire, a estimé que les indicateurs écologiques et le retard dans la prise en charge des questions liées à la santé animale «font craindre une évolution des épidémies et maladies contagieuses», soutenant que cela «exige une coordination des efforts pour la mise en place de stratégies préventives basées sur une approche participative».

La rencontre qui se poursuit sous forme d’ateliers, abordera également la question de la mise en place d’un système de surveillance intégré sur la base des interactions entre l’homme, les animaux et l’environnement.

En marge des travaux, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, a souligné dans une déclaration à l’APS, l’importance de ces rencontres de formation qui visent à «coordonner les efforts de l’ensemble des acteurs, à tous les niveaux, pour élaborer des stratégies de prévention contre les maladies contagieuses».

«L’expérience de la pandémie de la Covid-19, dont les risques existent encore, confirme la nécessité d’aller vers une approche préventive des maladies contagieuses», a affirmé M. Derrar, mettant l’accent sur l’importance d’adapter les actions face à ces risques et de promou voir la formation pour assurer l’efficacité des différents intervenants concernés par l’élaboration des stratégies d’action face aux risques de maladies contagieuses.

Les travaux de l’atelier seront clôturés par le lancement d’une plate-forme numérique du CRE d’Annaba dédiée au concept «Une seule santé» qui vise à recueillir toutes les informations relatives à la santé humaine, animale et celle des écosystèmes, ont indiqué ses organisateurs.