Les travaux de réalisation d’un hôpital de 60 lits à Hammam Dalaa (30 km du chef-lieu de la wilaya de M’sila) seront confiés à une nouvelle entreprise et seront relancés dans les semaines à venir, ont annoncé mercredi les services de la wilaya.

L’enveloppe financière mobilisée pour la réalisation et l’équipement de cet hôpital est estimée à 1,55 milliard de dinars, ont rappelé les services de la wilaya qui ont ajouté que le retard enregistré a causé l’augmentation du coût de ce marché. Ce projet tant attendu par la population de Hammam Delaa qui compte 90 000 habitants, contribuera à augmenter de 60 lits le nombre de lits du secteur de la santé dans la wilaya de M’sila et réduire le nombre des évacuations médicales vers l’hôpital du chef-lieu, ont noté les services de la wilaya.

La relance de ce projet intervient après la résiliation du marché à l’encontre de l’entreprise titulaire du marché qui n’a pas respecté ses engagements, avait déclaré récemment le wali, Abdelkader Djellaoui, à l’APS, avant d’expliquer que le projet à 75 % de taux d’avancement des travaux allait être confié à une autre entreprise.

La wilaya de M’sila dispose actuellement de six établissements hospitaliers localisés à M’sila, Sidi Aissa, Boussaâda, Ain El Malh, Ben Srour et Magra, d’une capacité d’accueil évalué à 840 lits, a-t-on indiqué, notant que trois projets de réalisation d’hôpitaux à M’sila, Sidi Aissa et Hammam Delaa sont actuellement en chantier.