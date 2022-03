Le bateau de tourisme de croisière " Spirit of Discovery" a accosté, mercredi matin, pour la première fois depuis trois ans, au port de la Goulette en Tunisie avec à son bord 724 touristes, a indiqué le ministre tunisien du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassen,

dans une déclaration aux médias, suite à l’arrivée du navire.

Le ministre tunisien a précisé que ces touristes sont en majorité des Anglais, avec quelques autres nationalités notamment des Français, des Allemands et des Espagnols.

Il a souligné l’importance du retour des croisières pour le tourisme tunisien, mais également pour d’autres secteurs comme le transport, l’artisanat et la culture, d’autant plus que le tourisme de croisière est généralement connu pour la bonne capacité de dépenses des excursionnistes et l’intérêt particulier qu’ils accordent aux aspects culturels et à l’artisanat.

Il a ajouté qu’un programme d’excursions a été élaboré pour ces touristes, dans la Médina de Tunis, Kairouan, Sousse et la banlieue nord de la capitale.

Le ministre tunisien a fait savoir qu’une deuxième croisière est attendue en avril 2022 et que 40 croisières sont prévues pour toute l’année 2022. Soulignant que le retour de l’activité des croisières est le fruit d’un effort conjugué de plusieurs corps de métiers notamment le tourisme, la douane, le transport, l’environnement, le ministre a formulé l’espoir de voir le rythme de cette activité se développer pour se rapprocher progressivement de celui de 2010, année ayant connu l’arrivée en Tunisie d’un million de touristes de croisière.

Faisant état d’une amélioration des indicateurs touristiques par rapport à 2021, il a souligné que le rythme de l’activité touristique reste loin de celui de 2019.

Il a à ce titre, indiqué que l’objectif de 2022 est de réaliser 50 à 60% des réalisations de 2019.