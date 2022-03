Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 128 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures sur plusieurs axes routiers à travers le pays, selon un bilan rendu public mercredi par la Protection civile. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 10 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Blida et Sétif.

En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 2 822 interventions, dont l'extinction d’un incendie urbain qui s’est déclaré au lieu dit village El Taouadjouz, dans la wilaya de Naâma, sans causer de victimes.