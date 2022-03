Les recherches se poursuivent pour le 2e jour consécutif en vue de retrouver une personne portée disparue au lieu dit «la carrière» sur le littoral de la commune d'El Marsa à Alger, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

A cet effet, 15 plongeurs de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida poursuivent, pour le 2e jour consécutif, les recherches au lieu-dit «la carrière» sur le littoral de la commune d'El Marsa, en vue retrouver une personne portée disparue suite à un signalement, a indiqué la même source, ajoutant que l'appel de secours a été lancé après que des citoyens aient trouvé un matériel de pêche et des vêtements appartenant à la personne portée disparue. Aussitôt l'appel de secours lancé, les équipes d'intervention ont lancé l'opération de recherche, d'abord entre les rochers, avant de l'étendre en milieu marin, a indiqué le communiqué de la Protection civile. L'opération de recherche se poursuit toujours à travers la mobilisation de deux canots semi pneumatiques, en dépit de la difficulté de l'int ervention, en raison des conditions météorologiques et du risque de heurter des rochers, ajoute le communiqué.