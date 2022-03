Quelque 6,8 millions de personnes ont été affectées par la sécheresse en Ethiopie, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) dans son dernier bulletin publié mardi.

«Les pénuries d'eau et de pâturages sont dévastatrices pour les moyens de subsistance, contraignant des familles à quitter leur foyer partout dans les régions du sud et du sud-est de l'Ethiopie», a précisé le PAM.

Le PAM a souligné la nécessité d'une action anticipée pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays, notant que «le bétail meurt, les récoltes sont détruites, et près de 5,7 millions de personnes se réveillent affamées chaque jour dans le sud et le sud-est de l'Ethiopie tandis que la Corne de l'Afrique est aux prises avec sa sécheresse la plus grave depuis 1981».

Le PAM a noté que 130 millions de dollars étaient nécessaires d'urgence pour apporter une assistance sur les quatre prochains mois, en répondant aux besoins de 3,5 millions de personnes les plus affectées par la sécheresse.

Lundi, le gouvernement éthiopien a indiqué que l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux personnes touchées par la sécheresse dans certaines parties du pays était «en bonne voie».