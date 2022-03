La croissance économique au Maroc pour l'année 2022 connaitrait une «baisse sensible» et ne dépasserait pas 0,7%, tandis que le taux d'inflation devrait connaitre «une forte accélération», a indiqué mardi Bank Al-Maghrib (BAM) dans un communiqué. «La campagne agricole devrait enregistrer une production céréalière autour de 25 millions de quintaux et ce, après 103,2 millions de quintaux un an auparavant. La valeur ajoutée agricole devrait ainsi baisser de 19,8%, ramenant la croissance économique à 0,7% en 2022 après un rebond qui aurait atteint 7,3% en 2021», indique le Conseil de la banque centrale du Makhzen à l'issue de sa première session de l’année 2022. Le Conseil a relevé que «l’inflation poursuit son accélération entamée en 2021, tirée par les pressions d’origine externes liées à la flambée des prix des produits énergétiques et alimentaires et la hausse de l’inflation chez les principaux partenaires économiques». Ainsi, après un taux de 1,4% en 2021, l’inflation «devrait ressortir à 4,7% en 2022», selon le communiqué, ajoutant que «la composante sous- jacente de l'inflation augmenterait de 1,7% à 4,7%». La BAM prévoit que, sous l’effet essentiellement de la flambée des cours des matières premières, «le déficit du compte courant se creuserait à 5,5% du PIB en 2022 après 2,6% en 2021». Selon les même prévisions, «Les importations progresseraient de 14,9% en 2022 en lien avec l’alourdissement de la facture énergétique et l’augmentation des acquisitions des produits agricoles et alimentaires et des biens de consommation».