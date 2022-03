L'inflation a encore accéléré en février au Royaume-Uni, à 6,2% sur un an après 5,5% en janvier en raison de la hausse des prix de l'énergie, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS).

L'inflation est à son niveau le plus élevé depuis mars 1992, a précisé l'ONS dans un communiqué. La hausse des prix de l'énergie, notamment les factures d'électricité et de gaz des ménages, mais aussi les carburants, ont fortement contribué à tirer les prix vers le haut en février selon l'ONS. Mais «les prix ont augmenté pour une large gamme de biens et de services, touchant des produits aussi divers que l'alimentation ou les jouets et les jeux», a indiqué le chef économiste de l'ONS, Grant Fitzner. Le secteur de l'habillement, dont les prix avaient été pénalisés par les fermetures liées à la pandémie l'an dernier, voit aussi les prix rebondir, ainsi que les secteurs de l'ameublement et des revêtements de sol, selon l'ONS. L'inflation pourrait s'envoler au-delà de 8% cette année, selon la Banque d'Angleterre, qui a déjà relevé par trois fois ses taux d'intérêt en quelques mois pour tenter de calmer le jeu.