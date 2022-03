Le journaliste et chef du bureau régional du quotidien national «Liberté» à Constantine, Kamel Ghimouz, est décédé mardi des suites d’une longue maladie à l'âge de 56 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Feu Kamel Ghimouz, connu pour sa plume multidisciplinaire et son engagement dans tout ce qui concerne Constantine, sa ville, avait entamé sa carrière professionnelle dans les années 1990 en tant que journaliste, puis chef du bureau de Constantine du quotidien «Le Soir d’Algérie», au sein duquel il avait passé l’essentiel de sa carrière. Ses collègues gardent du défunt l’image d’une personne avec de grandes qualités humaines et morales, discret et plein d’humilité.