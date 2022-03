La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a invité le président de la chambre de commerce et d'industrie mozambicaine et une délégation d'hommes d'affaires mozambicains à visiter l'Algérie en juin prochain à l'occasion de la Foire internationale d'Alger 2022, a indiqué, mercredi, un communiqué de la CACI. L'invitation est intervenue lors d'une rencontre ayant regroupé la directrice générale de la CACI, Mme Ouahiba Bahloul et l'ambassadeur du Mozambique à Alger, M. Carvalho Muaria, dans le cadre du développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, ajoute le document.

Lors de la rencontre l'accent a été mis sur l'importance de donner un contenu économique aux relations privilégiées au niveau politique et de relancer l'accord de coopération signé entre les deux pays le 17 mai 2021, selon la même source.

A cette occasion, une rencontre a été programmée par visioconférence, en sus de l'invitation du président de la Chambre de commerce et d'industrie mozambicaine et une délégation d'hommes d'affaires mozambicains à visiter l'Algérie en juin prochain, à l'occasion de la Foire internationale d'Alger 2022.

Une première session de la réunion du Conseil des hommes d'affaires des deux pays a également été programmée, conclut le communiqué.