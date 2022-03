Onze soldats burkinabè ont été tués dimanche lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé (IED) dans l'est du Burkina Faso, près des frontières du Ghana et du Togo, a indiqué l'armée mardi dans un nouveau bilan.

Dans un communiqué, relayé par des médias, les forces armées affirment qu'une «attaque complexe dans les environs de Napade» a eu lieu dimanche «au cours de laquelle 11 soldats sont tombés».

Lundi, l'armée et des sources sécuritaires avaient fait état de 18 soldats burkinabè tués lors de deux incidents distincts dans l'est du Burkina Faso, treize dans une embuscade, et cinq lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé (IED).

«Dans le cadre de la sécurisation du territoire, les forces armées nationales conduisent depuis plusieurs jours une opération militaire dans la région de l'Est.

Au cours de cet engagement particulièrement intense, les unités ont réussi à neutraliser au moins 36 terroristes par des interventions terrestres et aériennes», affirme le communiqué.