L'armée burkinabè a annoncé, mardi soir, avoir neutralisé 36 terroristes présumés lors de plusieurs opérations antiterroristes, tandis que 24 soldats ont été tués à cette occasion.

Dans le cadre de la sécurisation du territoire, elle a précisé dans un communiqué qu'elle menait depuis plusieurs jours une opération militaire dans la région de l'Est. «Au cours de cet engagement particulièrement intense, les unités ont réussi à neutraliser au moins 36 terroristes par des interventions terrestres et aériennes», a ajouté l'armée.

On précise de même source que deux incidents majeurs ont été enregistrés dimanche au cours de la progression des unités : un accrochage à 20 km de Natiaboani qui a coûté la vie à 13 soldats et fait neuf blessés et une attaque complexe dans les environs de Napadé au cours de laquelle 11 soldats sont tombés. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.