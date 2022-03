Le président de la transition de Guinée, Mamady Doumbouya, a procédé, mardi, à l'ouverture des assises nationales de réconciliation sous le thème ''Journées de vérité et pardon» qui se tiennent du 22 mars au 29 avril sur l'ensemble du territoire.

«J'ai tenu à l'organisation de ces assises nationales dénommées +Journées de vérité et pardon+ pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement à cœur ouvert, cette fois-ci», a indiqué le colonel Doumbouya dans son discours inaugural.

Il a appelé «les uns et les autres à faire preuve d'une capacité d'écoute, d'acceptation et de pardon».

A noter que des partis politiques dont l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines dirigées respectivement par les anciens PM Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont décidé de boycotter les assises. Ces formations ont expliqué leur décision par leur exclusion en amont dans l'organisation des assises.