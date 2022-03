La sélection algérienne de cyclisme juniors a remporté la médaille d'argent du contre-la-montre par équipes messieurs, mercredi à Sharm El Sheikh (Egypte), dans la cadre de la première journée du championnat d'Afrique sur route (22-26 mars).

La sélection algérienne composée de Mohamed Medjaji, Abderrahmane Kessir, Ryad Bakhti et Oussama Khellaf a terminé la course longue de 21 kilomètres, à la deuxième place avec le temps de 27m 06sec.La médaille d'or est revenue au quatuor érythréen avec le temps de 26m 48sec, alors que l'Egypte a décroché le bronze (27m 56sec). " La parcours a été divisé en deux phases de 10.5 km où nous avons bien débuté notre course, en occupant la première place, mais la deuxième phases a vu le retour des cyclistes érythréens qui ont décroché l'or.

J'aurais voulu garder la médaille d'or remportée lors de la précédente édition. La journée de jeudi sera consacrée au contre-la-montre individuel avec la participation des cyclistes Oussama Khellaf et Kessir Abderrahmane.", a déclaré Lyes Laroui, entraîneur de la sélection algérienne juniors. Les cyclistes algériens Hamza Yacine, Nassim Saïdi et Hamza Mansouri ont rejoint la sélection nationale lundi soir en Egypte, en provenance des Emirats arabes unis, pour prendre part aux Championnats d'Afrique sur route.

La sélection nationale avait embarqué samedi dernier pour l'Egypte, avec un effectif de 12 cyclistes, comportant six (seniors/messieurs), cinq juniors (messieurs) et une dame.

Les seniors partis d'Alger sont Azzedine Lagab, Hamza Ammari, Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Mohamed Amine Nehari, sous la direction du coach Hamza Hakim.

Concernant le groupe des juniors, il se compose d'Oussama Khellaf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abderrahmane Kessir, sous la direction du coach Elyès Laroui, alors que la jeune Nesrine Houili est l'unique représentante féminine dans le groupe.

Les Championnats d'Afrique 2022 de cyclisme sur route sont prévus du 22 au 26 mars courant, sur les rives de la station balnéaire Sharm El Sheikh, en présence de quinze nations.