La sélection algérienne de cyclisme élite messieurs a remporté la médaille de bronze du contre-la-montre par équipes, mercredi à Sharm El Sheikh (Egypte), pour le compte de la première journée du championnat d'Afrique sur route (22-26 mars).

La sélection algérienne, composée des cyclistes: Hamza Mansouri, Azzedine Lagab, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Islam Mansouri, a parcouru les 42 km de course en 52m 20sec.

La médaille d'or de l'épreuve a été décrochée par les cyclistes érythréens qui ont terminé la course dans le temps de 52m10sec, devant leurs homologues sud-africains (52m16sec), médaillés d'argent.

Un peu plus tôt, la sélection algérienne juniors garçons, composée de Mohamed Medjaji, Abderrahmane Kessir, Ryad Bakhti et Oussama Khellaf, a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre par équipes, long de 21 kilomètres.

La médaille d'or est revenue au quatuor érythréen avec le temps de 26m 48sec, alors que l'Egypte a décroché le bronze (27m 56sec).

La sélection nationale prend part au rendez-vous africain de Sharm El Sheikh avec un effectif de 12 cyclistes, comportant six (seniors/messieurs), cinq juniors (messieurs) et une dame. Les seniors sont: Azzedine Lagab, Hamza Ammari, Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Mohamed Amine Nehari, sous la direction du coach Hamza Hakim.

Concernant le groupe des juniors, il se compose d'Oussama Khellaf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abderrahmane Kessir, sous la direction du coach Elyès Laroui, alors que la jeune Nesrine Houili est l'unique représentante féminine dans le groupe.