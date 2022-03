L’ancien hôpital de Mostaganem et le service des urgences médico-chirurgicales de Haï "Tijditt" connaîtront des opérations de rénovation pour un montant de plus de 540 millions DA, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya.

La cellule d’information et de communication des services de la wilaya a indiqué que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a tenu, mardi, une réunion multisectorielle pour entamer l’opération de réhabilitation et de rénovation de la première unité de l’EHU "Boumediene Bensmaïn" (l’ancien hôpital) et du service de urgences médico-chirurgicales, sis à Haï "Tijditt".

Lors de cette réunion, un exposé a été présenté sur les différents travaux devant être entrepris, permettant de réhabiliter les services hospitaliers, les blocs opératoires et l’aménagement du service des urgences médico-chirurgicales.

A ce propos, le wali a décidé d’entamer l’opération d’orientation des malades vers la seconde unité du CHU de Kharouba (hôpital de 240 lits) et le transfert des malades restants pour permettre l’entame des travaux.

M. Boulahia a également in struit le directeur de wilaya de la Santé et de la population de trouver une solution pour le transfert provisoire du service des urgences, insistant sur la nécessité d’aménager cette structure vitale dans un délai ne dépassant pas les quatre (4) mois, a ajouté la même source.

Par ailleurs, la réunion a vu la présentation d’autres exposés concernant la réalisation de deux lycées à Mostaganem et Sidi Lakhdar, d’une capacité de 1.000 places, dotés de demi-pension de 200 places.

M. Boulahia a également ordonné l’élaboration du cahier des charges et de choisir des entreprises de réalisation pouvant livrer les projets dans les délais impartis ne devant pas dépasser 12 mois concernant les lycées et dix (10) mois pour une école primaire, a indiqué la cellule d’information et de communication des services de la wilaya de Mostaganem.