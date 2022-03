Le phénomène des naissances prématurées prend de plus en plus d'ampleur et tend à devenir un problème de santé publique, a souligné jeudi à Tizi-Ouzou le professeur Sid Ahmed Chalah, chef de service néonatologie au CHU Nedir Mohamed.

Intervenant lors d'une journée scientifique, organisée au CHU Nedir Mohamed, le Pr Chalah a fait savoir que 305 naissances prématurées ont été enregistrées l'année écoulée au niveau du service de néonatologie du CHU Nedir Mohamed.

"Nous avons enregistré 305 naissances prématurées sur 1226 hospitalisations, soit un taux de 24%, dont la moitié intervient à 6 ou 7 mois, avec un taux de mortalité de 8%, alors que la moyenne tournait autour de 100 cas, il y a quelques années" a-t-il indiqué.

Cette tendance ascendante est due, selon l'intervenant au cours de la rencontre, à plusieurs facteurs endogènes et exogènes.

"Il y a des facteurs médicaux dus à la santé de la mère ou du fœtus et d'autres à l'environnement et au rythme de la vie sociale contemporaine".

"La femme enceinte est aujourd'hui un élément actif subissant des situations de stress et de fatigue, au travail comme dans son foyer, ce qui influe sur le développement de sa grossesse et son arrivée à terme, de même que les fécondations in vitro (insémination artificielle) devenues courantes" a-t-il soutenu.

Toutefois, a-t-il fait remarquer, "la mortalité des prématurés a diminué de façon importante ces dernières années, grâce à l'amélioration des soins et à l'importance des progrès technique dans le domaine".

Le Pr Chalah, a fait savoir, à ce propos, que le service de néonatologie du CHU, ouvert en 2013 et qui accueille des parturientes de l'ensemble des wilayas limitrophes et du Sud du pays dispose d'assez de moyens logistiques pour la prise en charge des patientes.