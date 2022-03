Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a appelé, mardi à Alger, les étudiants à œuvrer pour atteindre un niveau scientifique d'excellence leur permettant de préserver le Serment des chouhada et servir la patrie de la meilleure façon qui soit.

Les étudiants de différentes spécialités «sont appelés à se concentrer sur leurs études pour atteindre un niveau scientifique singulier leur permettant de servir l'Algérie dans le futur et préserver, partant, le Serment des Chouhada qui se sont sacrifiés pour que vive notre patrie», a précisé M. Belhadj qui a reçu une délégation d'étudiants inscrits à la faculté de Droit et de Sciences politiques de l'Université Tahri Momahed Bechar à Bechar, dans le cadre de la stratégie de communication de la Cour constitutionnelle visant à s'ouvrir sur les universités, les écoles supérieures et les différents instituts.

Dans le même sens, il a incité la délégation estudiantine à s'imprégner des hauts faits de leurs aïeux et d'avancer résolument vers un avenir meilleur qui ne saurait se réaliser sans des connaissances scie ntifiques qui se consolideront dans l'avenir par la pratique au milieu professionnel.

Les étudiants ont eu à rencontrer nombre de membres et cadres supérieurs de la Cour, et se sont informés, au cours d'une conférence animée par le Directeur des études et de la recherche, Mohamed Masmoudi, des prérogatives, l'organisation, les missions et le rôle de cette instance dans l'instauration de la justice constitutionnelle, avant de visiter les différentes structures de la Cour.

Dans une déclaration à l'APS, le doyen de la faculté, Dr. Lakhdar Maachi a indiqué que l'organisation de cette visite «s'inscrit dans le cadre de la démarche de l'université de consolider les acquis scientifiques», en ce sens que la délégation s'est rendue au siège de l'ANIE, à la Cour suprême, et s'apprête à visiter, ultérieurement, l'école de la magistrature.