Des établissements de formation d’excellence spécialisés seront ouverts «prochainement» à travers le pays pour garantir une formation «performante et de haut niveau» aux stagiaires, a déclaré mardi à Médéa le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels Yacine Merabi.

La création d’établissements de formation d’excellence spécialisés au niveau de certaines régions du pays «est l’une des priorités du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnel qui œuvre à moderniser et à perfectionner son système de formation eu égard à son importance stratégique et à sa qualité d’accompagnateur incontournable pour l’ensemble des départements gouvernementaux», a indiqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya.

«Nous avons lancé un premier établissement d’excellence dans la commune de Rouiba, à l’est d'Alger, et nous comptons procéder prochainement à l’ouverture d’un deuxième pôle à Er-Rahmania (Alger), ainsi que dans l’Ouest, l’Est et dans le Sud du pays, en vue de parvenir à former un réseau complet de structures de formation spécialisées en mesure de suivre l’évolution permanente que connaissent les différents secteurs d’activité et répondre à leurs besoins», a expliqué M. Merabi.

Le ministre, qui s’était déplacé successivement à l’Institut national spécialisé de Médéa et au Complexe antibiotique du groupe Saidal, à Oued-Harbil, ouest de Médéa, pour s’enquérir des conditions de prise en charge des stagiaires en formation dans ce complexe, a insisté sur la «qualité de la formation et sur l’importance de la qualification professionnelle».

«Les structures de formation et d’enseignement professionnels ne doivent, en aucun cas, servir à former des chômeurs ou des personnes sans qualification professionnelle», a fait observer le ministre, considérant que le secteur à pour mission de «produire des professionnels capables d’intégrer rapidement le marché du travail».