Le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit, Laïd Rebiga a annoncé, lundi à Batna, qu'un hommage sera rendu à tous les amis de la Révolution de libération nationale à travers le monde.

Lors de sa visite au siège du secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) au chef-lieu de la wilaya à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la mort du héros Mustapha Benboulaïd, le ministre a souligné que cette initiative «s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale».

Cet hommage aux amis de la Révolution algérienne se veut «un geste de reconnaissance envers leurs honorables positions et leur soutien à la juste cause algérienne», a soutenu le ministre. M. Rebiga a entamé sa visite de deux jours dans la wilaya de Batna par l'inauguration de la bibliothèque du secrétariat de wilaya de l'ONM, au centre-ville de Batna, qui renferme des références importantes de l'histoire de la Révolution de libération nationale, et ce en prévision de son ouverture aux étudiants et chercheurs.

A cette occasion, le ministre a remis au secrétaire de wilaya de l'ONM une décision d'octroi de 1000 livres à la bibliothèque, dont la première série des publications du ministère sur le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, édition de janvier 2022.

Selon M. Rebiga, «cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, tend à répandre la culture historique dont le livre est la base.

Nous avons au ministère des milliers d'ouvrages traduits, de nouveaux titres et des oeuvres complètes d'historiens qui comptent entre 50 à 60 volumes dans un seul domaine et pour seul historien à l'instar d'Abou El Kacem Saâdallah», a-t-il dit.

Pour les livres offerts par le ministère pour chacune des wilaya du pays, il s'agit d'une démarche visant à préserver la mémoire nationale et d'un devoir envers les chouhada et les moudjahidine, a poursuivi le ministre. M. Rebiga était accompagné, lors de sa visite, du wali de Batna Toufik Mezhoud.

Le ministre des Moudjahidine doit se rendre mardi au 2e jour de sa visite à Batna, au village Nara dans la commune de Menaa ainsi qu'à Aris où il présidera la cérémonie de commémoration du 66è anniversaire de la mort du Chahid Mustapha Benboulaid.