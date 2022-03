L'accélération de la numérisation des services publics et la création de pôles d’innovation numérique dans les quatre coins du pays sont une «nécessité», a affirmé mardi de M'sila le ministre de la Numérisation et des Statistiques Hocine Cherhabil.

Présidant une rencontre sur «La numérisation et l’innovation numérique», organisée à l’université Mohamed Boudiaf de M’sila dans le cadre de sa visite dans cette wilaya, le ministre a indiqué que «la numérisation des services publics se fait à travers la création de centres de données pour la certification électronique et nécessite la mise en place des conditions juridiques, financières et technologiques requises avec la création d’un environnement numérique».

M. Cherhabil a ajouté que son département œuvre dans le cadre de la numérisation des services publics «à la création de quatre pôles d’innovation numérique dans l’Est, l’Ouest, le Centre et dans le Sud du pays pour prendre en charge la promotion de la numérisation et sa généralisation».

Il a insisté, dans ce contexte, sur «la nécessité de numériser les services publics afin de réduire le temps et les déplacements vers les services gouvernementaux pour assurer le service public».

«La transition numérique est liée à la préservation de la souveraineté numérique nationale qui s’opère en faisant face à la dépendance économique et technologique», a estimé le ministre, relevant que cette transition repose sur des cadres nationaux.

Il a affirmé, dans ce sens, que c’est l'un des axes de travail de son département ministériel qui aspire à assurer des services de qualité par le biais de la numérisation.

Le ministre a souligné que sa visite vient couronner le cycle de formation lancé à M’sila par le ministère de la Numérisation et des Statistiques au profit des anciens Scouts musulmans algériens sur le thème de la numérisation, afin d’en faire la promotion et associer l’ensemble des catégories de la société pour adhérer aux systèmes numériques, créés il y a plus de deux ans.

La visite a été également l’occasion pour donner le coup d’envoi de la caravane nationale «Un jeune, une idée», initiée par l’entreprise «Multi projets investissements», et constituée de porteurs de projets et de start-up avec l’objectif de promouvoir les investissements de jeunes dans le domaine des start-up et développer des partenariats, a affirmé le ministre q ui a souligné que cette caravane sillonnera les wilayas du pays pour faire la promotion du slogan «Un jeune, une idée».

Pour le directeur de «Multi projets investissements», Anis Bentayeb, la caravane vise à favoriser les échanges entre les jeunes des différentes wilayas du pays dans le domaine de l’innovation et l’accompagnement en vue de la création de start-up.

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques a présidé à l’université Mohamed-Boudiaf un atelier intitulé «Les exigences des pôles de l’innovation numérique en Algérie» qui a donné lieu à la présentation de quatre communications et l’adoption de recommandations allant dans le sens de la stratégie nationale de transition numérique, incluant le développement de l’internet, la numérisation des services publics et leur cadre juridique, la formation, la sensibilisation à la numérisation et le cadre organisationnel de la numérisation.