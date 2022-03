L'Union des associations des Algériens d'Italie regroupant une élite de compétences nationales ainsi que les représentants d'associations algériennes activant depuis des années au sein de la société civile italienne a été lancée officiellement à Rome, a indiqué lundi un communiqué de l'ambassade d'Algérie en Italie. *

Ont assisté samedi à la cérémonie de lancement de cette initiative «première du genre en Europe», l'envoyée spéciale chargée de la Communauté nationale établie à l'étranger, Taous Djellouli Haddadi, qui se trouvait en Italie dans le cadre d'une visite de travail pour s'enquérir de la situation de la communauté, l'ambassadeur Abdelkrim Touahria, la consule générale d'Algérie à Milan, Nassima Hocine, le président de l'Union, Farid Mansouri, le député parlementaire de la communauté algérienne établie à l'étranger, Farès Rahmani ainsi que de nombreuses compétences algériennes établies en Italie, précise-t-on de même source.

A cette occasion, l'envoyée spéciale a indiqué que cette initiative était fortement saluée par les hautes autorités du pays qui «lui apportent leur total soutien et encouragent tous les membres de la communauté nationale à l'étranger à s'inspirer de cette expérience pour rassembler et encadrer les compétences afin qu'elles puissent bien représenter la communauté à l'étranger».

Elle a en outre appelé l'union à «ne ménager aucun effort pour s'ériger en véritable force de proposition et servir de trait d'union et de passerelle de communication et de coopération avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes en Italie», invitant les autres associations algériennes à la rejoindre.

La visite de l'envoyée spéciale vient «en application des instructions du Président de la République visant à prendre en charge les préoccupations de la communauté algérienne à l'étranger, à protéger ses intérêts et à l'associer à l'effort collectif au service du pays, par la mise en place de cadres et mécanismes adaptés permettant aux compétences nationales à l'étranger d'apporter leurs contributions», selon le communiqué.

Mme Djellouli-Haddadi a entamé sa visite en assistant à la commémoration du 60e anniversaire de la Fête de la Victoire, en présence du personnel de l'ambassade d'Algérie à Rome et de membres de la communauté nationale établie en Italie, avant de tenir une réunion avec des représentants de la communauté, au cours de laquelle elle a écouté «leurs préoccupations et propositions».

L'envoyée spéciale a, par la même occasion, répondu aux questions liés à «leur situation dans le pays de résidence, et aux sujets politiques, économiques, sociaux et culturels de notre pays, dans une ambiance familiale de respect mutuel».

Mme Djellouli-Haddadi a tenu, par ailleurs, à affirmer le «grand intérêt» qu'accordent les hautes autorités algériennes à «la prise en charge totale des préoccupations des membres de la communauté nationale, en adressant des instructions aux différents centres diplomatiques et consulaires, afin de développer leurs méthodes de travail en matière de gestion consulaire et d'interaction avec les ressortissants algériens».

A travers ces instructions, les hautes autorités tendent à «aplanir tous obstacles auxquels la communauté est confrontée dans les pays de résidence», a souligné l'envoyée spéciale qui s'est engagée à «faire part des préoccupations soulevées aux autorités algériennes compétentes en vue de les traiter rapidement et de manière optimale».