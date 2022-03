Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a participé mardi à l'Assemblée générale (AG) de l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes qui se tient au Caire (Egypte).

Les travaux de cette Assemblée générale, organisée par visioconférence, portent sur l'examen de la candidature du président de la Cour constitutionnelle suprême d'Egypte, Boulos Fahmy Eskandar, au poste de secrétaire général de l'Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes et de la candidature du vice-président de la Cour constitutionnelle suprême d'Egypte, Abdelaziz Salman, au poste de secrétaire général adjoint de l'union dont le siège est en Egypte.

L'Union des cours et conseils constitutionnels arabes compte 15 institutions arabes de contrôle constitutionnel. Elle a été créée à l'initiative de l'Algérie qui a abrité son congrès constitutif les 25 et 26 juin 1997.

L'Union des cours et conseils constitutionnels arabes a été créée en vue de renforcer la coopération et l'échange d'expertise et d'expériences entre les institutions constitutionnelles arabes en matière de justice constitutionnelle.