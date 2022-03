La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, mardi, une visite guidée au Laboratoire central de la police scientifique et technique de Châteauneuf (Alger) au profit des étudiants de la Faculté de droit de l'Université d'Alger I.

S'inscrivant dans le cadre du partenariat avec l'Université algérienne, cette visite a permis aux étudiants d'avoir «des explications exhaustives données par des cadres spécialisés de la Sûreté nationale» sur le fonctionnement du laboratoire, précise la même source.

Accompagnés des enseignants universitaires, les étudiants ont visité «les différents départements et services du Laboratoire central de police et pris connaissance des matériels et équipements modernes utilisés par les experts de la police judiciaire en matière d'enquêtes criminelles et l'élucidation des affaires criminelles en se basant sur les preuves biologiques et informatiques ainsi que sur les empreintes génétiques», ajoute la même source.