La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a célébré mardi la Journée mondiale de l'eau, coïncidant avec le 22 mars de chaque année, par une série d'activités de sensibilisation sur l'importance de la préservation de cette ressource naturelle vitale et pour instaurer une culture de consommation de l'eau.

En cette occasion, un protocole d'accord a été signé à Alger entre la Direction générale de SEAAL et l'association «Dalil» des jeunes volontaires de la wilaya d'Alger, pour la sensibilisation à la rationalisation des ressources hydriques par la promotion de l'utilisation des robinets poussoirs pour l'économie de l'eau, à travers l'installation de ce type de robinets au niveau d'une école et d'une mosquée de chaque commune de la wilaya.

Au niveau de la wilaya de Tipaza, SEAAL a participé aux festivités liées à la Journée mondiale de l'Eau, placée cette année sous le thème «les eaux souterraines: rendre l'invisible visible», en expliquant les différentes étapes suivies pour la réalisation des forages, le matériel utilisé pour le contrôle de la qualité de l'eau et les moyens déployés pour la lutte contre les fuites.

Les équipes opérationnelles ont apporté des explications portant sur le diagnostic des réseaux d'assainissement ainsi que sur l'utilisation des pièces hydromécaniques dites vannes intelligentes.

A Tizi Ouzou et à Boumerdès, des visites du barrage et de la station de traitement de Taksebt, ainsi que du système de production Isser Kadara, ont été organisées, mettant en avant le système de production de l'eau, et les investissements mis en place pour répondre à la demande en terme de ressources hydriques.

Par ailleurs, des opérations de reboisement ont été organisées pour valoriser la réutilisation des eaux épurées, notamment durant cette période de stress hydrique.

La SEAAL a indiqué, dans son communiqué, qu'elle s'engageait avec le mouvement associatif pour apporter son soutien pédagogique et expliquer l'importance de l'économisassions de l'eau avec une utilisation rationnelle, en se focalisant sur le programme d'urgence et les efforts déployés par le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, pour une augmentation de la production et répondre aux divers besoins.