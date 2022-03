Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a appelé mardi à M'sila, les start-ups à «évoluer dans le cadre du cluster», un système qui englobe les centres de recherche, les entreprises, les start-ups, les banques et les ministères concernés par le développement des start-ups.

Intervenant au cours de sa visite à une exposition organisée à l'incubateur des start-ups de l'université de M'sila, le ministre a expliqué le rôle du système cluster qui facilite l'accès des start-ups à la production et à la mise en œuvre des idées novatrices. Cette concordance entre les composants du cluster contribuera à développer les start-ups, à créer une valeur ajoutée et à développer les domaines de la numérisation.

Le ministre a appelé les autorités à encourager les entreprises activant dans le domaine de la récupération des déchets et encourager également «la citoyenneté numérique» qui fera l’objet d'une convention signée entre son département ministériel et les Scouts musulmans algériens (SMA). Le ministre présidera également une rencontre sous le thème de la numérisation à l’université de M'sila.