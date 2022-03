Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed a reçu, à Alger la directrice du Bureau de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, Rania Bikhazi, avec laquelle il a évoqué l’état des relations qui lient les deux institutions, a indiqué mardi le CNESE dans un communiqué. Lors de la rencontre, qui s'est tenue en présence de la vice-président du Conseil, Hasna Amina Messaid, les deux responsables ont passé en revue l’état des relations qui lient les deux institutions et examiné les voies et moyens de les renforcer à travers la signature d’un mémorandum d’entente assorti d’un plan d’action de court et moyen terme, a précisé la même source.

Dans ce cadre, le président du conseil a recommandé la mise en place d’un groupe de travail conjoint pour identifier les axes de collaboration et discuter des modalités de leur mise en œuvre avec comme point de mire l’accompagnement du programme du Président de la République, a ajouté le communiqué.

Pour sa part, la responsable de l’OIT a affiché sa disponibilité à mettre à la disposition du CNESE l’expertise et l’appui technique de son institution, notamment en ce qui a trait aux problématiques du dialogue social, la sécurité sociale, la gouvernance du travail, l’emploi vert et la médiation.

Dans ce sillage, le CNESE a rappelé qu'un accord de coopération a été signé, en 2012 à Alger, entre l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) dont le CNESE est membre, et l’OIT . «Cet accord a été signé par le CNESE d’Algérie qui assurait la présidence en exercice de l’AICESIS et le directeur général de l’OIT, ce qui a donné naissance à un programme de coopération extrêmement dense entre les deux entités, particulièrement en matière de protection et sécurité sociale, de travail décent et des nouveaux métiers», a-t-on souligné de même source.