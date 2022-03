Pfizer va vendre jusqu'à 4 millions de doses de son traitement contre la Covid-19 à l'Unicef, à destination notamment de pays africains, a annoncé mardi le laboratoire américain dans un communiqué, sans préciser le montant de la transaction.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance sera chargé de la distribution des comprimés de Paxlovid dans 95 pays qui représentent environ 53% de la population mondiale.

"Les pays aux revenus faibles ou moyens-faibles pourront se fournir en traitements à prix coûtant tandis que les pays à revenus moyens-élevés paieront en fonction de la grille de prix définie par Pfizer", détaille le communiqué. Les livraisons doivent commencer en avril. Le traitement Paxlovid est destiné avant tout aux populations à risque (personnes très âgées, immunodéprimées, atteintes de certaines maladies rares...).

Il réduit d'environ 85% le risque d'être hospitalisé ou de décéder du Covid, selon les études cliniques. La semaine dernière, Pfizer a conclu des accords de licence sous l'égide des Nations Unies, permettant à 35 laboratoires de fabriquer une version générique et moins coûteuse de ces pilules. Les licences ont été attribuées à 19 laboratoires indiens, 5 chinois, et les autres se répartissent entre le Bangladesh, le Brésil, la République dominicaine, la Jordanie, le Mexique, le Pakistan, la Serbie, la Corée du Sud et le Vietnam.

Pfizer a produit plus de 3 milliards de doses du vaccin qu'il a développé en partenariat avec la l'allemand BioNTech sous le nom de Comirnaty, en vendant pour 36,8 milliards de dollars au total en 2021.

Son chiffre d'affaires et son bénéfice net ont bondi en 2021, et le groupe prévoit d'en vendre encore pour 32 milliards de dollars cette année, ainsi que pour 22 milliards de dollars de son traitement anti-Covid.