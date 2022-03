Les recherches se poursuivaient mardi pour retrouver les corps des 132 passagers de l’avion de China Eastern Airlines qui s’est écrasé lundi au sud de la Chine.

La société Boeing China a indiqué mardi qu'elle collaborait avec la compagnie chinoise, exprimant sa disposition à apporter son assistance.

Boeing China est en contact avec le Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) aux Etats-Unis, et ses experts sont prêts à aider l'Administration de l'aviation civile de Chine dans ses enquêtes, a dit la compagnie dans un communiqué cité par les médias chinois.

Le Boeing 737, s’est écrasé près de la ville de Wuzhou, dans la région du Guangxi, et a « provoqué un incendie « de montagne.

Aucun bilan n’a été fourni depuis le crash. Mais la China Eastern Airlines, a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des passagers de l’avion.

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé à élucider au plus vite les causes de cet accident. Il a ordonné des mesures rapides pour renforcer la refonte de la sécurité du secteur de l'aviation civile, afin de garantir la sécurité absolue du secteu r et protéger la vie des gens.

De son côté, le Premier ministre, Li Keqiang, a appelé à des efforts pour aider les familles des victimes et leur fournir l’assistance nécessaire et diffuser des informations précises en temps opportun.

Le dernier accident majeur en Chine remontait à août 2010 quand un vol de la compagnie chinoise Henan Airlines s'était écrasé dans le nord-est du pays, faisant une quarantaine de morts. Le bilan le plus lourd pour un vol commercial date de 1994.

Un Tupolev 154 de China Northwest Airlines s'était écrasé peu après son décollage de Xi'an (nord), tuant les 160 personnes à bord.

Des experts prêts à aider à enquêter sur le crash d'avion de la China Eastern Airlines

