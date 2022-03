Plus de 2 kg de kif traité et 4.768 comprimés de psychotropes ont été saisis dans 60 affaires liées au trafic de drogue impliquant 70 individus et traitées par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de janvier à la mi-mars 2022, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la sureté de wilaya de Bechar.

Un montant de 840.000 DA a été également saisi au cours de ces affaires menées dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalités en milieu urbain, a-t-on ajouté.

Durant la même période, il a été procédé aussi au traitement de quatre (4) affaires concernant le port d'armes blanches prohibées de classe 6, impliquant six (6) individus en possession de deux (2) sabres et quatre (4) grands couteaux de boucherie, ainsi qu’à l’arrestation de deux (2) autres personnes recherchées par la justice et trois (3) autres faisant l’objet d’un mandat d’arrêt et de convocation par la justice.