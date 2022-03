Des exercices de sauvetage consécutivement à la crue d’Oued Cheliff ont été organisées lundi à El Abadia (45 km au nord-ouest de Aïn Defla), a-t-on appris de la direction locale de la protection civile.

«Organisées en applications des recommandations du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales au niveau de la zaouia Sidi Bencherki d’El Abadia, limitrophe à l’oued Cheliff, ces manœuvres, supervisées par le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar, ont pour objectif de développer les capacités professionnelles de nos éléments et parfaire leurs techniques de sauvetage» a indiqué le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué, le capitaine Kamel Hamdi. Plus de 100 agents de la protection civile, des camions citernes et des ambulances ont pris part à cette opération de sauvetage, soutenue par des hélicoptères de l’unité de la protection civile de Dar El Beida (Alger).. Le scénario mis en place à cette occasion a trait à la crue d’Oued Cheliff au niveau de la zaouia Sidi Bencherki d’El Abadia, laquelle a engendré deux décès, 5 blessés ainsi qu’une personne portée disparue, en sus de dégâts matériels inhérents aux inondations et fissures ayant touché les habitations des familles sinistrées, a ajouté cet officier. Une cellule de crise et un centre de commandement opérationnel ont été installés au niveau du lieu de cet exercice, a-t-il fait savoir.

«Dans cette région, on reste en alerte face aux risques potentiels de débordement de l’oued auxquels nous devons nous y préparer pour une meilleure application du plan de sauvetage et une meilleure prise en charge des habitants», confie-t-il. Observant qu’El Abadia est une région inondable notamment lorsque les précipitations sont supérieures à 50 mm, le directeur des ressources en eau (DRE) de Aïn Defla, Abdelkader Benyamina, a relevé l’importance des exercices pratiques dans les opérations de sauvetage inhérentes aux inondations. «Le choix de cette région pour l’organisation de ces manœuvres n’est pas fortuit dans la mesure où elle a connu par le passé de nombreuses inondations, d’où la pertinence de cette opération», a-t-il noté, faisant état de la participation d’un certain nombre d’organismes travaillant sous la coupe de la DRE, tels notamment l’ONA, l’ADE et l’ONID.