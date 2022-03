Les éléments de la Gendarmerie nationale à Zeralda ont arrêté six individus (trois hommes et trois femmes) dont une fille mineure pour prostitution et incitation à la débauche, avec la saisie d'une somme d'argent et de comprimés psychotropes, a indiqué hier un communiqué de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale (GN) à Alger.

"Sur la base d'une information obtenue par la Brigade territoriale de la GN à Balota, selon laquelle un appartement dans la ferme de Khaiti Ahmed, dans la commune de Staoueli est utilisé dans la prostitution et l'incitation à la débauche, la brigade en question, soutenue par les membres de la division territoriale de la GN à Zeralda et de la section de sécurité et d'intervention (SSI) de la GN à +Palm- Beach+, ainsi que de la composante féminine, a perquisitionné le domicile suspecté et arrêté trois hommes et trois femmes, dont une fille mineure, a précise le communiqué. La perquisition du domicile a également permis "la saisie d'une somme d'argent estimée à 18.500 Da issus des revenus de la prostitution, ainsi que des comprimés psych otropes. Tous les individus arrêtés ont été conduits au siège de la brigade et une enquête a été ouverte concernant cette affaire".

Selon la même source, "tous les individus arrêtés ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes, pour création d'un lieu réservé à la prostitution et à la débauche, possession, gestion ou financement d'un lieu réservé à la prostitution, et utilisation et incitation d'une personne pour se livrer à la prostitution ou la tentation de la prostitution ou de la débauche, outre l'incitation d'une mineure à la prostitution, ou à la débauche ou sa facilitation, la possession et le trafic de substances psychotropes".