La 2ème édition du concours de récitation et de tadjwid du Coran a été organisée, mardi à Constantine, avec la participation de 21 enfants handicapés, à l’initiative de la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS), a-t-on appris auprès de cette direction.

Le concours fait partie des préparatifs en prévision du mois sacré de Ramadhan, entre autres cette deuxième édition du concours national de récitation et de tadjwid du Saint Coran, a indiqué à l’APS la chargée de l’information et de la communication de cette direction, Roumaysa Hamlaoui.

Les trois lauréats du concours, a-t-elle ajouté, prendront part à la nouvelle édition programmée durant cette période par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en étroite collaboration avec celui des Affaires religieuses et des Wakfs.

Organisé à la mosquée Emir Abdelkader, au chef-lieu, ce concours regroupe des enfants de moins de 12 ans issus de différents établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques de la w ilaya qui procèdent à la récitation du coran dans le respect des règles du tadjwid», a souligné Mme Hamlaoui.

La même source a fait savoir qu’un jury composé d’imams et d’enseignants spécialisés en la matière a été sélectionné par les services de la direction locale des Affaires religieuses et des wakfs pour évaluer les prestations des participants en termes de maîtrise des règles du tajwid, la voix et autres.

L’organisation de ce genre d’initiatives vise notamment à détecter des talents dans le domaine de la récitation et du tadjwid du Coran parmi la catégorie des enfants handicapés.