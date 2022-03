L'Algérie prend part aux travaux de la conférence et exposition sur les services du Hadj et de la Omra qu'abritent la ville de Djeddah en Arabie saoudite, indique, lundi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

L'Algérie est représentée aux travaux de cette conférence, s'étalant du 21 au 23 mars en cours, par le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani à la tête d'une délégation algérienne, précise la même source.

Organisée sous le thème «Mutation vers l'innovation», cette conférence est abritée dans la ville saoudienne Djeddah et organisée par le ministère saoudien du Hhadj et de la Omra, a-t-on souligné.

Cette conférence vise à faire connaître le programme de mutation vers l'innovation qui constitue la tribune des intellectuels, innovateurs et entrepreneurs pour accueillir les idées et visions innovantes sur le Hadj et la Omra à travers une plateforme électronique qui contribue à faciliter les tâches des pèlerins par l'utilisation des moyens techniques innovants, ajoute la même sou rce.