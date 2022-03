Le dollar américain montait face à un panier d'autres monnaies et atteignait un plus haut depuis début 2016 face au yen, galvanisé par la détermination de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ce mardi matin, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres principales devises, prenait 0,25% à 98,75 points. Les gains du dollar étaient particulièrement marqués face à la monnaie japonaise, qui perdait 1,13% à 120,85 yens, après avoir atteint un plus bas depuis six ans à 120,91 yens.

Après avoir remonté les taux directeurs américains pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 et signalé sa volonté de les voir grimper rapidement au fil de l'année la semaine dernière, le patron de la Fed Jerome Powell a enfoncé le clou lundi soir. «Si nous déterminons que nous devons resserrer au-delà» de la mesure considérée comme neutre de 2% ou 2,5%, «nous le ferons également», a-t-il souligné. La Fed est poussée à agir par l'inflation qui est à son plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis. La Banque du Japon, de son côté, fait face à une accélération de l'inflation mais bien plus modérée, et maintient pour l'instant sa politique ultra-accommodante. L'euro s'inscrivait en baisse moins marquée (-0,24% à 1,0990 dollar) .