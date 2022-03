Les journées du cinéma de la Révolution de Tébessa ont été clôturées, lundi, à la maison de la culture Mohamed Chebouki par la projection du film «Héliopolis» du réalisateur Djaâfar Gacem.

Ce long métrage met l’accent sur l’horreur des massacres du 8 mai 1945 perpétrés par l’occupant français contre le peuple algérien, et dont une partie du film a été consacrée à la wilaya de Guelma.

Au terme de la projection, de nombreux spectateurs ont exprimé leur satisfaction d’avoir enfin pu regarder ce film sur grand écran dans une salle de cinéma.

Dans une déclaration à l’APS, le photographe El Hadi Yousfi a souligné l’importance du cinéma pour mettre en lumière les différentes étapes de l’histoire du pays, notamment les nombreux événements marquants de la Révolution libératrice pour la faire connaître aux nouvelles générations, relevant que les jeunes d’aujourd’hui apprécient les belles photographies et les nouvelles techniques qui les captivent.

De son côté, l’écrivaine et artiste plasticienne, Sihem Cheriet, a souligné le rapport étroit et complémentaire entre l’écriture, le roman et le cinéma, appe lant à intensifier la production cinématographique car, a-t-elle noté, le cinéma regroupe tous les arts.

Pour sa part, Khaled Zaraî, réalisateur de plusieurs courts métrages, a estimé que la tenue de pareilles manifestations culturelles et la présence de figures illustres est une occasion pour échanger les expériences entre amateurs et professionnels du 7ème art.

Trois jours durant, la salle des spectacles de la maison de la culture Mohamed Chebouki a accueilli, à l’occasion du 60ème anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars 1962), la 2ème édition des journées du cinéma de la Révolution en présence de figures du cinéma algérien, dont le réalisateur Ahmed Rachedi, le comédien Hassan Kechache, en plus de plusieurs intellectuels, des adeptes du cinéma et des jeunes. Une exposition de matériel cinématographique, d’équipements et outils de tournage a été organisée en marge de la projection des films par l’association «ksour Ferkane» pour le tourisme, en coordination avec le Centre national de la cinématographie et de l’audio-visuel.

La manifestation a connu la protection de plusieurs films cinématographiques, produits au cours de ces dernières années, traduisant des épisodes majeurs du combat du peuple algérien contre l’occupation française.