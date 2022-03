Le gouvernement éthiopien a révélé lundi que l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à quelque 6,4 millions de personnes touchées par la sécheresse dans certaines parties de l'Ethiopie était «en bonne voie».

Selon l'agence de presse éthiopienne ENA, l'annonce a été faite par Mitiku Kassa, commissaire de la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, qui a précisé que le soutien est fourni par le gouvernement éthiopien en collaboration avec divers partenaires humanitaires.

M. Kassa a noté que les communautés du sud, du sud-est et des basses terres de l'Ethiopie ont été touchées par la sécheresse en cours, pendant laquelle une assistance vitale est fournie aux communautés touchées par un consortium d'acteurs humanitaires réunissant le gouvernement fédéral, des partenaires internationaux et des Etats régionaux dans les zones touchées.

Soulignant par ailleurs que la sécheresse induite par La Nina cette année a touché plus de 6,4 millions de personnes, couvrant une vaste zone géographique, le commissaire a indiqué qu'envi ron 60 % de toute l'aide humanitaire dans diverses régions de l'Ethiopie est couverte par le gouvernement, ajoutant que la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires «se poursuivra jusqu'à ce que leur vie revienne à la normale».

La semaine dernière, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) a averti que la sécheresse actuelle détériorait de plus en plus les conditions de vie et les moyens de subsistance des communautés touchées dans certaines parties du sud-est de l'Ethiopie.

Selon l'UNOCHA, «une réponse d'urgence est en cours et elle est en outre nécessaire pendant au moins les cinq prochains mois pour sauver des vies et des moyens de subsistance et empêcher une nouvelle détérioration d'une situation humanitaire déjà extrêmement grave à cause de problèmes de protection croissants pour lesquels un financement supplémentaire est requis de toute urgence».

Plus tôt ce mois-ci, l'ONU a annoncé que la sécheresse touchant l'Ethiopie et la Somalie avait fait partir 845.000 personnes de leurs foyers et coûté la vie à plus d'1,5 million de têtes de bétail rien qu'en Ethiopie.